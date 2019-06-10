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Алибасов не вышел из медикаментозной комы в установленный срок

Сын продюсера поделился с Teleprogramma.pro подробностями состояния отца.

Алибасов не вышел из медикаментозной комы в установленный срок
Бари Алибасов/globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов по-прежнему находится в медикаментозной коме. По словам его сына, он сейчас находится рядом с продюсером.

«Пока отец еще спит», — заметил Бари Алибасов-младший в разговоре с корреспондентом нашего портала.

Бари Алибасов не вышел из комы в срок. Фото: globallookpress.com

Напомним, что сегодня, 10 июня, Алибасов должен был выйти из медикаментозного сна. После этого врачи смогли бы понять, какими темпами идет восстановление.

Отметим, что производители «Крота», ядовитой жидкости, которой отравился Алибасов, не хотят общаться с прессой. Пресс-секретарь компании заявила лишь, что никаких комментариев по этому делу ждать не стоит.

Между тем семья продюсера намерена судиться с компанией ООО «АМС Медиа». Они считают, что производитель ставит под угрозу жизнь десятков тысяч человек, выпуская опасный химикат в упаковке, которую очень легко спутать с йогуртом.

Добавим, что подобные случаи уже происходили в других городах страны. Причем это даже приводило к человеческим жертвам. В НИИ имени Склифосовского, к примеру, умерла не так давно женщина, которая выпила «Крота». Борьба за ее жизнь велась на протяжении десяти дней, сообщает портал teleprogramma.pro.

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Алибасов не вышел из медикаментозной комы в установленный срок
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