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Запашный не исключает, что виновник ДТП мог быть нетрезв

Дрессировщик поделился подробностями ночной аварии.

Запашный не исключает, что виновник ДТП мог быть нетрезв
Аскольд Запашный (Фото: Globallookpress.com)

Как сообщалось ранее, в ночь с 9 на 10 июня художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный стал участником ДТП на Ленинском проспекте. По поступившей информации, на момент столкновения авто рядом с Аскольдом Вальтеровичем находились его дети — девятилетняя Ева и семилетняя Эльза. В аварии никто не пострадал.

Сам дрессировщик в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказал о деталях произошедшего. По словам Запашного, на часах было 2:51 (по мск), когда в его автомобиль резко въехала другая машина.

«От удара меня повело влево, в столб. Повезло, что скорость была небольшой, так как за несколько секунд до столкновения мы стояли на светофоре. Удар пришелся в правое крыло. Водитель автомобиля протащил мою машину вперед, притормозил и дал по газам. Но я успел запомнить его номер и сразу же позвонил по телефону «112». Оперативные и экстренные службы приехали быстро. Мне и дочерям не понадобилась медицинская помощь: девочки не пострадали, но сильно испугались», — отметил Запашный.

Дрессировщик также отметил, что на участке дороги, где произошло столкновение, необходимости подрезать его не было. Аскольд не исключает вероятность того, что водитель мог находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Запашный не исключает, что виновник ДТП мог быть нетрезв
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