НОВОСТИ

Кэтти Перри обвинили в смерти 89-летней монашки

Певица судится с монашеским орденом за три гектара земли.

Кэтти Перри обвинили в смерти 89-летней монашки
Кэти Перри Фото: Globallookpress

Последняя оставшаяся в живых сестра ордена Пресвятой и Непорочной Девы Марии Рита Калланан обвинила знаменитую певицу в гибели одной из монашек.

История вокруг ордена и его монастыря в Лос-Анджелесе берет начало аж в 1972 году. Группа монахинь собрала деньги и приобрела три с лишним гектара земли под обитель. Набрать нужную сумму помогли предприниматели — в обмен на право арендовать помещения.

Однако в 2015 году архиепископ Лос-Анджелеса решил, что он вправе распоряжаться землей ордена и продал ее Кэтти Перри за 14,5 млн долларов. В этом же году обитель продали и бизнес-леди Дане Холлистер.

Двойная продажа стала поводом для судебного разбирательства, которое лишило Калланан не только денег, здоровья и дома, но и ближайшей подруги и сподвижницы.

89-летняя монахиня Кэтрин Роуз Хольцман на одном из судебных заседаний упала в обморок и умерла — как раз перед встречей с адвокатами Перри. Калланан утверждает, что кровь сестры на руках поп-исполнительницы.

«Мне действительно не нравилась Кэти Перри. Я уверена, что и я ей не нравлюсь», — приводит слова монахини Рagesix.

Сейчас Калланан прикована к инвалидному креслу, ее поместили в дом престарелых, а контроль над ее счетами получил архиепископ. Однако женщина не намерена сдаваться. Она уверена, что хотя действия ордена по продаже собственной земли были не совсем «чистыми», покупка монастыря Кэтти Перри также была незаконной.

Вам может быть интересно:

Клипы Кэти Перри побили рекорд по просмотрам на YouTube Зажгла так зажгла: Кэти Перри нарядилась люстрой на «Met Gala 2019» Сын Люка Перри вернулся на ринг с победой спустя месяц после смерти отца

Тэги:

Кэти Перри
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кэтти Перри обвинили в смерти 89-летней монашки
Интересно?
Поделись с друзьями: