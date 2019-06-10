Кэтти Перри обвинили в смерти 89-летней монашки

Последняя оставшаяся в живых сестра ордена Пресвятой и Непорочной Девы Марии Рита Калланан обвинила знаменитую певицу в гибели одной из монашек.

История вокруг ордена и его монастыря в Лос-Анджелесе берет начало аж в 1972 году. Группа монахинь собрала деньги и приобрела три с лишним гектара земли под обитель. Набрать нужную сумму помогли предприниматели — в обмен на право арендовать помещения.

Однако в 2015 году архиепископ Лос-Анджелеса решил, что он вправе распоряжаться землей ордена и продал ее Кэтти Перри за 14,5 млн долларов. В этом же году обитель продали и бизнес-леди Дане Холлистер.

Двойная продажа стала поводом для судебного разбирательства, которое лишило Калланан не только денег, здоровья и дома, но и ближайшей подруги и сподвижницы.

89-летняя монахиня Кэтрин Роуз Хольцман на одном из судебных заседаний упала в обморок и умерла — как раз перед встречей с адвокатами Перри. Калланан утверждает, что кровь сестры на руках поп-исполнительницы.

«Мне действительно не нравилась Кэти Перри. Я уверена, что и я ей не нравлюсь», — приводит слова монахини Рagesix.

Сейчас Калланан прикована к инвалидному креслу, ее поместили в дом престарелых, а контроль над ее счетами получил архиепископ. Однако женщина не намерена сдаваться. Она уверена, что хотя действия ордена по продаже собственной земли были не совсем «чистыми», покупка монастыря Кэтти Перри также была незаконной.