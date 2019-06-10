Алибасов рассказывал, что хотел покончить жизнь самоубийством

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов до сих пор пребывает в медикаментозном сне в одной из московских клиник. Врачи делают все возможное, чтобы спасти продюсера, который по ошибке выпил ядовитую жидкость для очистки труб. Не так давно Алибасов был гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказывал интересные факты о себе. Сейчас на канале решили повторить тот эфир.

Алибасов рассказывал в студии, что в его жизни был момент, когда он хотел покончить с собой. Тогда группа «На-На» вернулась из США, где потерпела полный крах. Музыканты, ставшие звездами на родине, не смогли покорить западную публику. «Я был в жуткой депрессии. Все рухнуло. Не было никаких перспектив и целей. Мне не хотелось жить. Мы с ребятами не имели представления, что делать дальше. Я просыпался утром и думал, как убить себя», — заметил он.

По словам продюсера, от неминуемой смерти его спасли психологи, к которым он обратился за помощью. Депрессия длилась полтора года. Потом в его жизни появилась актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая, как он признается, открыла для него другой мир.

Во время эфира продюсер также рассказал о своем коллективе, который был необычайно популярен в девяностых годах. «У группы был сумасшедший успех. Знаю, что Ксения Собчак много лет хранила кусочек тряпки от одежды, который сорвала с Владимира Политова. Мы жили в те годы припеваючи. Даже Пугачева из-за рубежа привозила нам для «Рождественских встреч» специальную одежду», — сказал Бари Алибасов.