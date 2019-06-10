Алена Кравец резко осудила суррогатное материнство

Аленка Кравец в своей авторской колонке для портала «Телепрограмма» высказалась на сложную тему экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства. Колумнист решила озвучить свое мнение на этот счет и рассказать о личном опыте.

«Прежде всего, я хотела бы сразу подчеркнуть, что у меня резко отрицательное отношение ко всему, что принято называть ЭКО (аббревиатура от «экстракорпоральное оплодотворение») и суррогатным материнство», — написала Алена.

Она пояснила, что много лет назад сама прошла через несколько безуспешных процедур ЭКО.

«Мы предпринимали много попыток, но эмбрионы не приживались ни у меня, ни у суррогатной матери. Я была в отчаянии от бессилия, от безысходности ситуации», — призналась телеведущая.

Она подчеркнула, что многие женщины прибегают к услугам суррогатного материнства не по медицинским показаниям, а для того, чтобы сберечь фигуру, что совершенно недопустимо. Алена напомнила, что согласно российскому законодательству, матерью ребенка считается родившая его женщина, а значит, она всегда может не захотеть отдавать младенца.

«Всего этого можно избежать. Пусть ребенок появляется на свет естественным путем, согласно законам Природы, согласно промыслу Божьему, в любви и на радость родителям. За такое развитие событий ратует и наша православная церковь. А если уж никак не получается, можно рассмотреть и усыновление дитя из детского дома. Подумайте об этом», — советует Алена.