Стали известны подробности ДТП с Аскольдом Запашным

Артист и его семья не пострадали.

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в автомобильную аварию минувшей ночью. В Lexus артиста на высокой скорости врезался автомобиль, который сразу же скрылся с места происшествия.

Как сообщает «360» со ссылкой на пиар-службу Запашного, ни сам Аскольд, ни его семья не получили серьезных повреждений. Дрессировщик сразу же вызвал ДПС и подробно запечатлел все на фото и видео, которые опубликовал в своем Instagram.

«Все с ним, слава Богу, нормально. Он в два часа ночи ездил на вокзал встречать семью. Потом их подрезала машина. Все живы и здоровы — все обошлось только разбитой машиной», — прокомментировали в пиар-службе.

Запашный в своем видео рассказал, что дорожный патруль приехал оперативно и оказал всю необходимую помощь — нашли видеозапись столкновения, определили виновника и объявили автомобиль в розыск.