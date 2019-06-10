НОВОСТИ

Стали известны подробности ДТП с Аскольдом Запашным

Артист и его семья не пострадали.

Стали известны подробности ДТП с Аскольдом Запашным
Аскольд Запашный Фото: Globallookpress

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в автомобильную аварию минувшей ночью. В Lexus артиста на высокой скорости врезался автомобиль, который сразу же скрылся с места происшествия.

Как сообщает «360» со ссылкой на пиар-службу Запашного, ни сам Аскольд, ни его семья не получили серьезных повреждений. Дрессировщик сразу же вызвал ДПС и подробно запечатлел все на фото и видео, которые опубликовал в своем Instagram.

«Все с ним, слава Богу, нормально. Он в два часа ночи ездил на вокзал встречать семью. Потом их подрезала машина. Все живы и здоровы — все обошлось только разбитой машиной», — прокомментировали в пиар-службе.

Запашный в своем видео рассказал, что дорожный патруль приехал оперативно и оказал всю необходимую помощь — нашли видеозапись столкновения, определили виновника и объявили автомобиль в розыск.

Вам может быть интересно:

Эдгард Запашный подшутил над братом Аскольдом, который «банально» поздравил женщин с 8 Марта Аскольд Запашный полысел, чтобы быть похожим на Андрея Смолякова Аскольд Запашный ищет вора

Тэги:

Аскольд ЗапашныйДТП
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стали известны подробности ДТП с Аскольдом Запашным
Интересно?
Поделись с друзьями: