Головин не интересуется здоровьем попавшей в больницу внебрачной дочери

Экс-возлюбленная актера из сериала «Кадетство» Александра Головина — Светлана Белогурова сообщила о том, что она вместе с дочкой Оливией госпитализирована в одну из столичных больниц. Ребенка доставили в клинику из-за острой кишечной инфекции. По словам матери, еще вчера, 9 июня, малышка находилась в тяжелом состоянии.

Также Светлана пожаловалась на то, что отец Оливии не интересуется ее здоровьем. Напомним, что суд не так давно официально признал отцовство Александра Головина в отношении внебрачной дочери Белогуровой.

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«Меня все заваливают вопросом: «А что, Саша молчит?» Ребят, конечно, он молчит. Он мне не муж, он просто биологический отец, с которым я год не разговаривала уже. Даже не знаю, когда и с какого момента ему надо начать с нами общаться, если он того хочет», — приводит «Дни.ру» слова Светланы Белогуровой.

Отметим, что после того, как отцовство Александра было доказано в суде, он должен платить алименты на дочь.