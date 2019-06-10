Кожевникова пожаловалась на тяготы воспитания спортсмена в семье

Актриса призналась, что у нее зашкаливают переживания, когда она ничем не может помочь своему ребенку.

Многодетная мама актриса Мария Кожевникова переживает за своих сыновей. Дети только начинают набираться жизненного опыта, знакомятся с миром, и звезда изо всех сил старается поддерживать малышей. Но, как выяснила для себя актриса, еще больше переживаний и волнений роятся в душе, когда ребенок растет спортсменом – воспитывать чемпиона невероятно тяжело. Об этом Мария рассказала на своей странице в Instgaram.

Началась же история с публикации, в которой артиста попросила поддержать старшего сына Ваню. Капитан своей футбольной команды, он смог привести ребят на третье место в соревнованиях, забив все четыре мяча против пяти той команды, которая в итоге заняла первое место.

«Вот так выглядит третье место, но лучший нападающий турнира. Поддержите Ванька, очень сильно расстроился наш капитан команды. Очень старался», — пишет Мария.

Талантливого спортсмена, конечно, постарались приободрить поклонники Кожевниковой. И уже в следующей публикации Мария призналась, что после этой игры Ваня встал в шесть утра на разминку и до новой игры не снимал форму. По словам артистки, она даже не догадывалась, как тяжело быть мамой спортсмена. Порой хочется самой выбежать на поле. Переживания от того, что ничем не можешь помочь ребенку, зашкаливают, и на душе становится грустно.