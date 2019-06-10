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Селена Гомес удаляет снимки Джастина Бибера из Instagram

За этим делом актриса и певица провела минувшие выходные.

Селена Гомес удаляет снимки Джастина Бибера из Instagram
Селена Гомес / фото: globallook

Разрыв с Джастином Бибером, который женился на Хейли Болдуин, серьезно сказался не только на личной жизни, но и на здоровье американской певицы Селены Гомес. Переживания звезды были настолько сильны, что в прошлом году она попала в клинику с нервным срывом. А выйдя из медицинского учреждения, очень медленно втягивается в работу.

Вот и минувшие выходные актриса провела за делами, далекими от творчества или налаживания отношений с мужчинами. Селена подчищала свою страницу в социальной сети Instagram. Об этом накануне сообщалось в фанатском аккаунте актрисы и певицы. В частности, из ленты исчез снимок Джастина Бибера, опубликованный в прошлом году в его день рождения.

Пока не ясно, удалила ли Гомес со своей страницы все ссылки на Бибера, которых, по предварительным подсчетам, около 1500 тысяч. Но это явный признак того, что певица решила перевернуть эту печальную страницу своей истории, пишет Сosmopolitan.

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Селена Гомес удаляет снимки Джастина Бибера из Instagram
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