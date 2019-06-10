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«Спасибо за Гоцмана!»: Машков поздравил Урсуляка с днем рождения

Известному кинорежиссеру исполнился 61 год.

«Спасибо за Гоцмана!»: Машков поздравил Урсуляка с днем рождения
Владимир Машков. Источник: GLOBAL LOOK PRESS

10 июня 61 год исполняется известному кинорежиисеру Сергею Урсуляку. И пусть не каждому российскому зрителю известны ранние работы мастера, зато благодаря сериалу «Ликвидация» Сергей Владимирович обрел по-настоящему народную любовь и уважение. А у исполнителя главной роли начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского угро Давида Гоцмана, которую блестяще сыграл Владимир Машков, появилось еще больше поклонников.

К слову, одним из первых кинорежиссера с праздником поздравил именно руководитель Художественного Театра Олега Табакова.

«Сергей Владимирович Урсуляк! С Днём Рождения! Неиссякаемого вдохновения и Богатырского здоровья! И, как всегда, СПАСИБО за Гоцмана», — пишет на своей странице в социальной сети Instagram Владимир Машков.

Поклонники артиста присоединяются к поздравлениям и также отмечают, что «Ликвидация» — один из очень немногих современных отечественных сериалов, которые, что называется, на века.

«Может быть, лучший российский сериал! Ярчайшая роль Гоцмана! Вчера пересмотрела Летние люди Урсуляка 95го года. Такое хорошее кино! Что-то с ранним Михалковым перекликается, но все равно свой почерк и очень-очень талантливо! С Днем Рождения мастера!» — пишет один из комментаторов.

Причем многие фанаты решили поздравить Сергея Владимировича репликами Гоцмана из фильма: «Не расчесывай мне нервы! Ну, шо ты с ней цацкаешься? У нас и так дел за гланды! Фима, завтра сядешь у моём кабинете и будешь учить Уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы «У» до тиража и типографии!».

Напомним, уже известно, что идут съемки второй части популярного фильма, который претерпит некоторые изменения. Снимать картину будет Алексей нужный, действия из Одессы могут перенести в другое место из-за конфликта с Украиной. Но Машков в роли Гоцмана – останется.

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Тэги:

Владимир МашковДавид Гоцмандень рожденияЛиквидацияСергей Урсуляк
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«Спасибо за Гоцмана!»: Машков поздравил Урсуляка с днем рождения
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