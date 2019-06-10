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«Ожог зарастает неправильно»: у Бари Алибасова появились осложнения

Однако угроза жизни, по словам сына продюсера, миновала.

«Ожог зарастает неправильно»: у Бари Алибасова появились осложнения
Бари Алибасов. фото: globallookpress

Уже почти неделю известный российский продюсер Бари Алибасов лежит в НИИ имени Склифосовского, куда он попал с ожогами после того, как по ошибке выпил вместо сока средство по очистке труб. Семья Бари Каримовича уже заявила о том, что намерена судиться с производителем «Крота», а пока сын продюсера сутками дежурит у постели отца.

По словам Бари Алибасова-младшего, продюсер уже четыре дня находится в медикаментозной коме. Все в порядке с желудком и дыхательными путями, так что в настоящее время все внимание врачей сосредоточено на кишечнике продюсера. Как отмечает Бари Бариевич, один из ожогов заживает неправильно, а это грозит закупоркой кишечника, пишет кр.ru.

Отверг сын продюсера домыслы и о других невероятных осложнениях, о которых сообщают СМИ. Алибасов-младший рассказывает, что уже 10 июня станет понятно, необходимо ли продюсеру оперативное вмешательство или нет. Если все будет хорошо, Бари Каримович начнет реабилитацию.

«Ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни нет. Теперь главное — избежать осложнений», — отмечает сын продюсера.

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«Ожог зарастает неправильно»: у Бари Алибасова появились осложнения
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