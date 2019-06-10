Богомолову припомнили недавний скандал и заставили публично извиняться

Несмотря на то, что на красной ковровой дороже 30-го, юбилейного кинофестиваля «Кинотавр» Ксения Собчак и Константин Богомолов пребывали в прекрасном расположении духа, уже в зале на самой официальной церемонии пара чувствовала себя неловко. Дело в том, что организаторы их усадили рядом с писателем Александром Цыпкиным и его супругой Оксаной Лаврентьевой.

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Все дело в светском скандале полугодовой давности, когда режиссер к юбилею одного из глянцевых журналов снял фильм-пародию, «чтобы каждый умел посмеяться над собой». Лаврентьева в картине находит бездомного кота и приносит его домой. Богатая хозяйка решила оставить животное у себя, а чтобы кот выглядел модно, приглашает для него стилиста. Такая пародия Лаврентьевой и Цыпкину не понравилась, пишет кр.ru.

И вот своего апогея ситуация достигла как раз на открытии «Кинотавра». Как отмечает в своем Instagram Константин Богомолов, все четверо просидели церемонию в глупом напряжении. И после этого, он извинился перед писателем и его женой. Но Оксану «частные» извинения не устроили, мол, оскорбили публично, так и извиняться нужно соответственно.

Богомолов же это делать не стал — мол вины не чувствую, но обидеть не хотел. А когда прочел Цыпкина в его Instagram понял, что не прав. И на этот раз извинился уже публично.

«Спасибо. Извинения приняты», — лаконично заметил писатель.