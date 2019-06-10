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Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на плохое самочувствие

Подруга рэпера Тимати практически не выходит из дома.

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на плохое самочувствие
Анастасия Решетова/фото: instagram

Не успели поклонники и звездные друзья Тимати и его избранницы Анастасии Решетовой новости о грядущем пополнении в семействе пары, как будущая мама заставила своих поклонников поволноваться.

Недавно девушка в своем Instagram призналась, что минувшие выходные она провела дома – только спала и пила воду. Плохое самочувствие Анастасия объяснила метеозависимотью из-за антициклона накрывшего Москву. Так что из дома возлюбленная Тимати старается выходить только вечерами, когда спадает жара.

Напомним, как ранее рассказывала Анастасия, сейчас она находится на шестом месяце беременности. Так что в жару и зной ей придется ходить еще три месяца. Сейчас Настя набрала семь килограммов. Для такого срока беременности – это нормально, но вот сама Решетова волнуется по этому поводу.

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Анастасия Решетова беременностьплохое самочувствиерэпер Тимати
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Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на плохое самочувствие
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