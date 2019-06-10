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Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах у Прохора Шаляпина

Скандал разгорелся на съемках программы «Новые русские сенсации».

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах у Прохора Шаляпина
Фото: Globallookpress.com

Настоящий скандал с рукоприкладством разгорелся на съемках очередного выпуска программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ. Подобный вариант развития событий был ожидаем и прогнозируем, ведь гостями программы стали две «заклятые» подруги экс-супруга Армена Джигарханяна и бывшая представительница Виталицы Цымбалюк-Романовской Элина Мазур.

История их ссоры известна давно. Марзу не может простить предательства со стороны Виталины, которая отказалась от ее услуг, после неудачной попытки Элины вернуть Романовской звездного супруга. Армен Джигарханян подал на развод со своей молодой женой. На Элину Мазур позже завели уголовное дело – Романовская обвиняла свою бывшую подчиненную в распространении слухов и ложной информации о ее семье.

Элина Мазур набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую
Фото: кадр из программы «Новые русские сенсации»

И вот, спустя два года после начала конфликта, противоборствующие стороны приехали в Останкино. До этого времени, кстати, Мазур успела полежать в больнице с нервным срывом, а Цымбалюк-Романовская – окунулась с головой в новый роман с Прохором Шаляпиным, который многие считают пиаром и в искренность чувств пары не верят.

Пока Мазур рассказывала неприглядные истории о Романовской, которая вместе с возлюбленным сидела в соседней комнате, Шаляпин начал оскорбительно высказываться об Элине. Не выдержав, Мазур влетела в комнату и набросилась с кулаками на бывшую приятельницу. Удары пришлись по лицу. Отбиваться от Элины Виталина не смогла, так что разнимать женщин пришлось Прохору Шаляпину.

Прохор Шаляпин заступился за возлюбленную
Фото: кадр из программы «Новые русские сенсации»

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Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах у Прохора Шаляпина
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