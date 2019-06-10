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Принц Луи донашивает вещи принца Гарри

Накануне младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые принял участи в параде по случаю дня рождения королевы.

Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
Фото: Global Look Press

Практически вся королевская семья Великобритании присутствовала в минувшую субботу на праздничном параде, в день рождения королевы.  После шествия семья собралась на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть полеты самолетов. Кстати, для принца Луи, самого молодого в семье герцога и герцогини Кембриждских участие в параде стало первым в жизни.

Малыш сидел на руках родителей, махал пролетающим самолетам, смеялся и вообще был полон восторга. Но не только за реакцией маленького Луи наблюдали историки королевской семьи. Самые внимательные обратили внимание на то, что принц был одет в бело-синюю рубашку с рисунком и синие шорты. Это был тот же наряд, который носил его дядя принц Гарри на дне рождения королевы в 1986 году. На фотографии того года видно, что принцесса Анна держит двухлетнего принца Гарри, одетого в те же шорты и рубашку, пишет Еxpress.co.

Отметим, прошедшие торжества были любопытны еще и тем, что на них появилась Меган Маркл. Это стало первым официальным выходом в свет герцогини Сассекской после рождения сына Арчи 6 мая.

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Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
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