Стали известны приметы, в которые верят российские звезды

И это не только пустые ведра и черные кошки.

Черные кошки, пустые ведра и еще много чего еще может сулить неудачу, если, конечно, верить приметам. Любопытно, что в своей частной и публичной жизни российские звезды, как и их поклонники тоже подвержены суевериям.

Например, Татьяна Буланова, чтобы выступление прошло удачно, выходит на сцену только с левой ноги. А изменишь правилу, жди неприятностей – то минусовка оборвется, то осветительный прибор взорвется. Есть у певицы и специальный талисман на удачу. Это ее же кольцо, которое очень давно посоветовал звезде носить ее же сын Саша. А вот Алла Пугачева никогда не выступает без золотого крестика, который достался Примадонне в наследство от бабушки. По слухам, однажды звезда забыла свой талисман дома и не выходила на сцену, пока ей не привезли украшение.

Дочь Аллы Борисовны тоже имеет свой талисман – копилку-поросенка, подаренную фанатами. Кроме того, удачным, по наблюдениям Кристины Орбакайте, будет выступление, которое пройдет в плохую погоду. Плохие сборы концертов обязательно произойдут у Валерия Леонтьева, если он, позабыв о давно работающей примете, начнет раскладывать афиши своих концертов на кровати или диване. Эта примета, по признанию артиста, работает всегда, пишет «Собеседник».

больше по теме Роза Сябитова в молодости часто была свидетельницей на свадьбах Телесваха рассказала историю с торжества, которую не забудет никогда.

Есть, конечно, свои суеверия и приметы у спортсменов. Евгений Плющенко признался, что накануне важных стартов он не бреется. По словам спортсмена, многие фигуристы во время чемпионатов вообще к бритве не прикасаются. Возьмешь ее в руки – коньки затупишь.

Безотказно, к сожалению, «работает» примета о пустом ведре у Николая Цискаридзе. По словам звезды, не ходить с пустыми ведрами он просил всех в театре, даже уборщиц. Однажды такой случай все же произошел. Идя навстречу артисту с пустым ведром, уборщица, чтобы выйти из положения просто села в него.

Кстати, известная телесваха Роза Сябитова, ведущая шоу «Давай поженимся!» не так давно рассказала поклонникам свадебных приметах, которые могут принести неудачу в любви.