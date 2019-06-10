Кейт гораздо популярнее у британцев, чем Меган

Накануне читатели портала Express.co ответили на вопрос: «Кто ваш любимый член королевской семьи?». Результаты несколько удивили журналистов, ведь, несмотря на то, что в последнее время герцогиня Сассексская была в центре внимания средств массовой информации после рождения в прошлом месяце ее первенца Арчи Харрисона, она оказалась менее популярной среди британских подданных. Кейт удалось набрать 31% голосов, в то время как Меган – только 25%.

Однако, как отмечает издание, ни Миддлтон, ни Маркл не удалось подняться на первую строчку. Ее заняла королева Елизавета II, отпраздновавшая недавно свой 93-й день рождения, за нее высказались 42% респондентов. Также в пятерку самых любимых членов королевской семьи вошли 36-лений принц Уильям и 34-летний принц Гарри. Они набрали на пять процентов голосов меньше, чем Меган Маркл.

Напомним, одним ярких событий среди фанатов королевской семьи за последнее время стало второе после родов 6 мая появление на публике герцогини Сассекской.