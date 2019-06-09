Домовитый Галкин спасает каштаны в саду от засухи

Сейчас в Центральной России стоят жаркие дни. Температура воздуха в дневное время поднимается выше 30 градусов тепла. В связи с этим о своем саде забеспокоился Максим Галкин.

Артист рассказал подписчикам в соцсети Instagram, что его каштаны переживают не лучшие времена — листья деревьев поникли. В связи с этим шоумен начал активно поливать растения и посоветовал делать то же самое другим садоводам.

«Жара — это оранжевая тревога для вашего сада! Особенно для всего, что посадили недавно и что стрессует!», — подписал видеоролик в Instagram Максим Галкин.

Артист рассказал, что оставит шланг на всю ночь, чтобы тот заливал водой испытывающий стресс каштан.

В комментариях поклонники похвалили домовитого Максима Галкина за его заботу о саде и не стали скрывать своего восхищения.

«Максим, какой вы хозяйственный!», «Максим, делитесь с нами уходом за садом очень интересно. До сих пор не могу забыть Ваши гартензии», «Максим, вы Хозяин. Грецкий орех, шелковицу посадили?», «Не перестаю удивляться и восхищаться Максимом!!!!», — отметили подписчики в комментариях.