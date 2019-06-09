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Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова

Телеведущая крепко держала за руку актера Игоря Верника.

Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова
Ксения Собчак / Global Look Press

В Сочи стартовал 30-й фестиваль «Кинотавр». Церемонию открытия фестиваля своим присутствием почтили многочисленные звезды, среди которых оказалась и Ксения Собчак.

Для мероприятия она выбрала кружевное полупрозрачное черное платье, чем привлекла к себе внимание журналистов и публики. Однако это не все, чем удивила журналистка. На красной ковровой дорожке она появилась не со своей пассией, режиссером Константином Богомоловым, а с Игорем Верником. Причем перед прессой две звезды российских телеэкранов крепко держались за руки.

У многих сразу же возник вопрос — а как же Константин Богомолов? Как оказалось, режиссер ожидал Собчак возле зимнего театра Сочи. Он встретил ее вместе с Верником с бокалом шампанского. Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру.

Как пишет газета «Комсомольская Правда», журналистка приехала в Сочи на неделю.

Напомним, что 30-й «Кинотавр» продлится с 9 по 16 июня. В этом году жюри фестиваля возглавляет актер и режиссер Константин Хабенский.

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"Кинотавр" 2019"Кинотавр" в СочиИгорь ВерникКонстантин БогомоловКсения Собчак
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Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова
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