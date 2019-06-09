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В Сети обсудили «космический» костюм Натальи Подольской

Певица выбрала необычный образ для выступления в Москве.

В Сети обсудили «космический» костюм Натальи Подольской
Наталья Подольская / Global look press

Наталья Подольская — не только успешная и талантливая певица, счастливая жена и мать, но и большая модница. Для своих выступлений она всегда выбирает запоминающиеся зрителям и фанатам наряды.

Так, и в этот раз, она пришла на концерт в Москве, организованный радиостанцией «Европа Плюс», в необычном «космическом» костюме. Фото своего наряда Подольская опубликовала на личной странице в соцсети Instagram.

Мнения поклонников разделились. Одним образ Наталии пришелся по нраву, другие посчитали, что концертный костюм в этот раз не слишком удачный. А некоторые даже посчитали, что Подольская скопировала образ Дженнифер Лопес.

Комментарии
www.instagram.com/nataliapodolskaya/

«Очень крутой прикид», «Девушка из космоса!!!», «Космическая!!!», «Прекрасная иноземка», «Какая безвкусица», «Уже вчерашний день этот костюм», «Упс … у Джей Ло почти такой же прикид в клипе был», «Очень красиво….Но плагиат же с Jlo», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что на днях сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего исполнилось четыре года. Звездная пара трогательно поздравила мальчика с днем рождения. Так, певица поблагодарила Тему, что он появился в ее жизни.

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Тэги:

Instagramконцертконцертный костюмНаталья Подольская
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В Сети обсудили «космический» костюм Натальи Подольской
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