Украинская исполнительница Ани Лорак устроила вечеринку в честь 8-летия дочери Софии. Девочку певица родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Однако с отцом наследницы знаменитость уже успела разойтись. Ани сама воспитывает малышку, однако не препятствует экс-супругу общаться и видеться с дочерью.

Той же позиции придерживается и телеведущая Юлия Барановская. Она была рада тому, что Андрей Аршавин захотел наладить отношения с детьми: 13-летним Артемом, 11-летней Яной и 6-летним Арсением. Примечательно, что на школьную линейку дочери Ани Лорак пришла вместе с Муратом. Однако уже осенью отношения между супругами испортились. А уже в октябре в прессе писали о том, что исполнительница начала бракоразводный процесс. Спустя три месяца, в январе, стало известно, что певица официально развелась с мужем.

В своем микроблоге Ани Лорак опубликовала свежий снимок со дня рождения дочери. На фото София позирует в алом платье, а ее мама отдала предпочтение нежно-розовому оттенку. Детскую вечеринку певица организовала в морском стиле. С дочкой исполнительница позировала на фоне кораблика, который служил в качестве праздничного стола.

«С днем рождения, моя дорогая доченька. Мое солнце! Мое счастье! Это мой самый любимый день в году! День твоего рождения! Люблю тебя!» — отметила певица.

Дочка Ани Лорак появилась на свет, когда самой исполнительнице уже исполнилось 32 года. Однако даже ради маленькой Софии певица не стала бороться за отношения с бывшим возлюбленным.