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Внебрачную дочь Александра Головина срочно госпитализировали

После резкого ухудшения самочувствия ребенка вместе с матерью забрали в клинику.

Внебрачную дочь Александра Головина срочно госпитализировали
Александр Головин Фото: EAST NEWS

Российский актер Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство» и серии фильмов «Елки», недавно стал героем скандала. После романа с артистом у визажиста Светланы Белогуровой родилась дочь Оливия.

Они познакомились на съемочной площадке картины «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Как только актер узнал о беременности девушки, то мгновенно разорвал отношения. Светлана стала мамой примерно год назад, а недавно сделала тест ДНК. Исследование подтвердило, что отец девочки – Головин.

По информации издания «СтарХит», сегодня мама с дочкой угодили в больницу. Ребенку в один момент стало плохо, и их отвезли в клинику. Как оказалось, причина – острая кишечная инфекция. Светлана тяжело переживает этот момент и не находит себе места.

В социальной сети у Белогуровой есть блог, который читают несколько десятков тысяч человек. Однако она закрыла его от посторонних. Вероятно, женщина пошла на такой шаг из-за потока негатива в свою сторону. Некоторые утверждают, что Светлана на истории с отцовством Головина лишь пиарится.

Она же, напротив, считает, что сложившуюся ситуацию сделали достоянием общественности друзья актера. Светлана уверяет, что хотела добиться справедливости, а сейчас переживает лишь за здоровье дочери. Добавим, Белогурова не разговаривала с отцом своей дочери в течение года. Александр Головин тем временем о желании увидеть Оливию не заявляет.

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Внебрачную дочь Александра Головина срочно госпитализировали
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