Принца Чарльза сильно разочаровало рождение сына Гарри

Бывший дворецкий принцессы Дианы — Пол Баррел — продолжает делиться сенсационными деталями жизни королевской семьи. Так, например, он рассказал, что принц Чарльз был очень недоволен, когда принцесса Диана родила ему сына Гарри.

Так, по словам Баррела, после рождения Уильяма Чарльз хотел, чтобы следующим ребенком стала девочка. Однако испуганная принцесса Диана, уже узнавшая о том, что носит мальчика, не говорила супругу об этом вплоть до самых родов.

Однако, когда этот день пришел, все оказалось гораздо хуже, чем она могла себе представить. Принц Уэльский лишь поморщился и не смог скрыть своего разочарования: «А, так это мальчик… Да еще и рыжий!».

Диана объяснила мужу, что ребенок унаследовал цвет волос у ее родственников. Чарльз отреагировал жестко на ее слова, назвав новорожденного «запасным наследником». После этого сын Елизаветы II уехал на несколько дней в Виндзор играть в конное поло со своими друзьями, оставив Диану, пишет журнал «7 дней».

Как отмечает Баррел, уже тогда отношения принцессы Дианы и ее супруга начали сильно ухудшаться. Однако она надеялась, что с рождением Гарри все изменится в лучшую сторону, но, к сожалению, этому было не суждено сбыться.

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