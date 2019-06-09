Рудковская заявила, что победа Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» впереди

Яна Рудковская откровенно высказалась о награжденных на премии «МУЗ-ТВ» звездах отечественного шоу-бизнеса. По словам продюсера Димы Билана, она искренне порадовалась за номинантов и заявила, что считает успех ее коллег заслуженным.

«Когда говорят, что в российском шоу-бизнесе не принято радоваться за друзей и коллег, я готова поспорить с этим. Я и артисты, с которыми работаю, всегда радуемся и поддерживаем коллег, особенно когда это на 100% заслуженно», – написала Рудковская в профиле Instagram.

Знаменитость перечислила всех музыкантов, получивших премию канала МУЗ-ТВ, отдельно отметив звезд, которым победная «тарелка» не досталась. Так, по мнению Яны Рудковской, можно было отметить призом творчество Тимы Белорусских, Монеточки и MARUV.

Подписчики Рудковской поинтересовались, почему звезда не упомянула Ольгу Бузову, которая тоже ничего не выиграла на премии. В комментариях звезда ответила, что надеется, что Бузова еще проявит себя и соберет престижные награды.

«У Оли все впереди», – написала Яна Рудковская.

Напомним, церемония вручения премии «МУЗ-ТВ» состоялась 7 июня. Ольгу Бузову обошла Полина Гагарина. Звезда победила в номинации «Лучшее женское видео». При этом поклонники Ольги Бузовой были недовольны ее проигрышем. Когда Гагарина вышла на сцену за наградой, фанаты звезды «Дома-2» стали скандировать имя своего кумира.