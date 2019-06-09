НОВОСТИ

Елену Подкаминскую после съемок домой забирают дети

Актриса пошутила, что живет под строгим присмотром близких.

Елену Подкаминскую после съемок домой забирают дети
Елена Подкаминская. Фото: пресс-служба канала Супер

Звезда сериалов «ИП Пирогова» и «Кухня» Елена Подкаминская рассказала о своей семье. Актриса опубликовала в соцсети снимок с двумя дочками: 8-летней Полиной и Евой, которой в августе исполнится два года. Знаменитость пошутила, что девочки регулярно забирают ее после съемок домой.

«Из садика забирали, из школы встречали, из института провожали, после спектакля, бывало, не без сопровождения оставалась. А теперь вот после съемочного дня за мной дети приходят. Хорошо быть под присмотром», – написала Подкаминская в в Instagram.

«Очень классные, только зачем на зебре фотографироваться?»; «Восхитительная Лена. Дочки прелесть!» — прокомментировали фото подписчики.

Напомним, в мае Елена Подкаминская начала сниматься во втором сезоне сериала «ИП Пирогова». Актриса рассказала, что счастлива принять участие в кинопроекте, и поделилась смешными историями. Так, по словам Елены, ей больше всего запомнился день, когда снимали сцену «закидывания» тортами. Звезда призналась, что это было очень весело. Выход нового сезона намечен на осень 2019 года.

Вам может быть интересно:

Испытано на себе: Елена Подкаминская поделилась опытом домашних родов Елена Подкаминская рассказала, как можно расстаться с мужем без ссоры Елена Подкаминская показала подросших дочерей во время отпуска в Италии

Тэги:

дети Елены ПодкаминскойЕлена Подкаминскаясериал ИП Пирогова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елену Подкаминскую после съемок домой забирают дети
Интересно?
Поделись с друзьями: