Елену Подкаминскую после съемок домой забирают дети

Звезда сериалов «ИП Пирогова» и «Кухня» Елена Подкаминская рассказала о своей семье. Актриса опубликовала в соцсети снимок с двумя дочками: 8-летней Полиной и Евой, которой в августе исполнится два года. Знаменитость пошутила, что девочки регулярно забирают ее после съемок домой.

«Из садика забирали, из школы встречали, из института провожали, после спектакля, бывало, не без сопровождения оставалась. А теперь вот после съемочного дня за мной дети приходят. Хорошо быть под присмотром», – написала Подкаминская в в Instagram.

«Очень классные, только зачем на зебре фотографироваться?»; «Восхитительная Лена. Дочки прелесть!» — прокомментировали фото подписчики.

Напомним, в мае Елена Подкаминская начала сниматься во втором сезоне сериала «ИП Пирогова». Актриса рассказала, что счастлива принять участие в кинопроекте, и поделилась смешными историями. Так, по словам Елены, ей больше всего запомнился день, когда снимали сцену «закидывания» тортами. Звезда призналась, что это было очень весело. Выход нового сезона намечен на осень 2019 года.