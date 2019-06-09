Джанабаева и Меладзе не скрывали чувств на премии «МУЗ-ТВ»

На днях в Москве прошла музыкальная премия телеканала «МУЗ-ТВ», где собрались топовые звезды отечественного шоу-бизнеса. Не обошли своим вниманием мероприятие и Альбина Джанабаева вместе с супругом Валерием Меладзе.

На красной ковровой дорожке 40-летняя певица появилась в роскошном белом платье необычного кроя от знаменитого дизайнера Elisabetta Franchi. Свой роскошный образ Джанабаева дополнила таким же необычным клатчем и элегантными ювелирными украшениями. Меладзе же в этот вечер выбрал вечную «классику».

На красной ковровой дорожке звездная пара не скрывала своих пылких чувств. Певец нежно обнимал супругу, а та шептала ему что-то на ухо. Фотографии с красной ковровой дорожки Альбина опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Я и ты…» — подписала романтический снимок артистка.

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Что касается самой церемонии, то Джанабаева отметила, что осталась в восторге от премии «МУЗ-ТВ» в этом году. Особенно ей понравились высокотехнологичные номера.

Напомним, что в начале мая звездная пара отдыхала в Италии. Альбина Джанабаева с удовольствием делилась фотографиями из поездки, в том числе теми, где она запечатлена вместе с Валерием.