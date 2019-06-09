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Муж Рудковской не упустил из виду снимок жены с Биланом

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил совместный кадр Яны Рудковской и Димы Билана на музыкальной премии «МУЗ-ТВ».

Муж Рудковской не упустил из виду снимок жены с Биланом
Дима Билан (Фото: Globallookpress.com)

Дима Блина опубликовал на личной страничке в Instagram совместное фото с Яной Рудковской. Кадр был сделан на церемонии вручения наград музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Примечательно, что Евгений Плющенко не оставил без внимания снимок супруги с исполнителем. Олимпийский чемпион поставил «лайк» под фото Димы Билана. Всего за полчаса после публикации снимок оценили порядка 11 тысяч человек. В комментариях певец обратился к верным почитателям, подметив, что ему нравится честная борьба. Но предавать свои принципы он не готов, даже за самую высокую награду.

«Мне нравится делать то, что я делаю и делал… Я люблю борьбу, зачастую больше чем штиль, но предавать свои принципы, они есть, даже за самые большие награды я не готов, хотя реальность иногда предлагает блага, которые приумножат в разы мое и так благодарное место под солнцем!!» — отметил исполнитель.

Кроме того, Дима Билан обратился и к музыкальному продюсеру Яне Рудковской, с которой он дружит уже пятнадцать лет. Артист поблагодарил супругу Евгения Плющенко за понимание и искренность.

«Как показало всем время — есть в шоу бизнесе доверительные отношения между двумя самостоятельными единицами… Я давно считаю себя свободным до мозга костей человеком и это чувство подтверждается многими факторами! Но мы команда и я горжусь тобой Яна. Ты всегда остаешься предана своим принципам и умеешь дружить без искривленных зеркал! Множество вижу моделей сотрудничества в бизнесе, так сказать лживых и лицемерных, но это случай не наш», — добавил певец.

Напомним, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают общего сына 6-летнего Сашу. Малыш, как и его папа увлекается фигурным катанием.

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Тэги:

Димы БиланПремия МУЗ ТВ 2019Яна Рудковская
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Муж Рудковской не упустил из виду снимок жены с Биланом
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