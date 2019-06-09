Перепутала, как Алибасов: после отравления «Кротом» умерла женщина

Российский продюсер Бари Алибасов остается в реанимации после отравления жидкостью для очистки труб «Крот». Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Семья продюсера готовит иск в суд на изготовителя этого средства. Супруга Алибасова собирается отсудить компенсацию у производителя товара, который так легко спутать с йогуртом или газированным напитком. Также семья продюсера хочет, чтобы производитель изменил упаковку.
По информации «Комсомольской Правды», родственники уже получили заключение экспертов. Подобное исследование провели еще в апреле после похожего случая. Его запросила семья погибшей женщины. Она, как и Алибасов, по ошибке выпила химическое средство. После отравления женщина 10 дней пролежала в больнице и умерла.
Когда жертвой роковой случайности стал и Бари Алибасов, родственники погибшей, которые сейчас судятся с производителем, связались с семьей продюсера. Близкие покойной отметили, что такие случаи имели место и в других городах России.
По «диагнозу» экспертов, на упаковке химического средства нет полной информации. В частности, нет сведений об опасности – сигнального слова или краткого описания грозящей опасности, условий хранения и проч.
Напомним, врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Алибасова. Однако о выздоровлении пока говорить рано.