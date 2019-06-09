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Перепутала, как Алибасов: после отравления «Кротом» умерла женщина

Она скончалась в больнице.

Перепутала, как Алибасов: после отравления «Кротом» умерла женщина
Бари Алибасов Фото: .globallookpress.com

Российский продюсер Бари Алибасов остается в реанимации после отравления жидкостью для очистки труб «Крот». Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Семья продюсера готовит иск в суд на изготовителя этого средства. Супруга Алибасова собирается отсудить компенсацию у производителя товара, который так легко спутать с йогуртом или газированным напитком. Также семья продюсера хочет, чтобы производитель изменил упаковку.

По информации «Комсомольской Правды», родственники уже получили заключение экспертов. Подобное исследование провели еще в апреле после похожего случая. Его запросила семья погибшей женщины. Она, как и Алибасов, по ошибке выпила химическое средство. После отравления женщина 10 дней пролежала в больнице и умерла.

Когда жертвой роковой случайности стал и Бари Алибасов, родственники погибшей, которые сейчас судятся с производителем, связались с семьей продюсера. Близкие покойной отметили, что такие случаи имели место и в других городах России.

По «диагнозу» экспертов, на упаковке химического средства нет полной информации. В частности, нет сведений об опасности – сигнального слова или краткого описания грозящей опасности, условий хранения и проч.

Напомним, врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Алибасова. Однако о выздоровлении пока говорить рано.

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Перепутала, как Алибасов: после отравления «Кротом» умерла женщина
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