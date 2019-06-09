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«Леди в белом»: Савельева в платье-халате подчеркнула талию ремешком

Всего два месяца назад экс-солистка группы «Фабрика» впервые стала мамой.

«Леди в белом»: Савельева в платье-халате подчеркнула талию ремешком
Саша Савельева с супругом Кириллом Сафоновым (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева подарила 45-летнему Кириллу Сафонову долгожданного наследника. У актера из сериала «Татьянин день» есть уже взрослая дочь Анастасия. Девушке исполнилось 24 года. Она всего на одиннадцать лет младше избранницы своего отца. Настя легко нашла общий язык с мачехой и была рада узнать о появлении на свет братика. Кирилл и Саша сыграли свадьбу еще в апреле 2010 года и лишь спустя девять лет певица родила первенца.

Ради новорожденного сына артистка ушла из девичьего коллектива. При этом Савельева активно обновляет свой Instagram свежими снимками. Несколькими часами ранее певица опубликовала фото, на котором она запечатлена в белом платье-халате. Исполнительница всего два месяца назад стала мамой. Однако это не мешает ей позировать перед камерой. Девушка сделала акцент на талии, подчеркнув ее кожаным ремешком.

«Леди в белом», — подписала снимок Савельева.

Ранее возлюбленная Кирилла Сафонова говорила о том, что сейчас ей хотелось бы посвятить всю себя семье и заботам о маленьком сыне. Избранник певицы полностью поддерживает Сашу, которая открывает для себя новые грани материнства.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева
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«Леди в белом»: Савельева в платье-халате подчеркнула талию ремешком
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