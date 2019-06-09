Ради стройной фигуры Надежда Оболенцева изнуряет себя тренировками

Одна из основательниц интеллектуального клуба «418» и близкая подруга Светланы Бондарчук Надежда Оболенцева в последнее время сильно похудела. Светская львица проводит по несколько часов в тренажерном зале, чтобы поддерживать себя в тонусе. Так, Оболенцева разместила в своем профиле Instagram видео с тренировки.

Светская львица отметила, что она намерена улучшить свои результаты.

«Непочатый край работы», – подписала видео знаменитость.

«Надя, нельзя быть такой худой, прям нервируете»; «Надя, срочно в балет!», – пошутили фолловеры в комментариях.

Напомним, с 2018 года Надежда Оболенцева встречается с бывшим мужем Надежды Михалковой, режиссером Резо Гигинеишвили. До романа с режиссером светская львица была замужем за миллиардером Айратом Исхаковым. В январе в Сети появлялись слухи о расставании пары. Но Резо и Надежда опровергли все домыслы, появившись вместе на одной из светских премьер.