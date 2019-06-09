Похудевшая Скулкина зажигательно станцевала в латексном костюме

Екатерина Скулкина — одна из ярчайших звезд телевизионного шоу Comedy Woman, а также актриса кино и театра. Зрителям она известна как та самая «дама в теле» из «Камеди». Однако совсем недавно 43-летней Скулкиной удалось совершить подвиг — она похудела сразу на 11 килограммов.

Теперь актриса с удовольствием демонстрирует свою «обновленную» фигуру. Так, на днях звезда телеэкранов опубликовала у себя в Instagram короткое видео со съемочной площадки Comedy Woman, где она исполнила зажигательный танец со своей коллегой по шоу — Екатериной Варнавой. Причем для выступления Скулкина выбрала обтягивающий черный латексный костюм, подчеркивающий все изгибы ее тела.

«Нуууууу…раз уж многим так понравились наши танцы…то вот! То были танцы на расслабоне, а сейчас- на работе с @kativarnava», — подписала ролик актриса.

Поклонники по достоинству оценили новую фигуру Скулкиной и не поскупились на многочисленные комплименты.

«Скулкина похудела и выглядит шикарно», «Бомба!», «Огонь! Секси! Будешь, Кать, играть теперь сексуальных красоток!!!!», «Какая же Катерина стройная, даже неприлично», «Скулкина как похудела!», — отметили подписчики в комментариях.