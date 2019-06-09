НОВОСТИ

Похудевшая Скулкина зажигательно станцевала в латексном костюме

Поклонники по достоинству оценили «новую» фигуру 43-летней актрисы.

Похудевшая Скулкина зажигательно станцевала в латексном костюме
Екатерина Скулкина / www.instagram.com/eskulkina/

Екатерина Скулкина — одна из ярчайших звезд телевизионного шоу Comedy Woman, а также актриса кино и театра. Зрителям она известна как та самая «дама в теле» из «Камеди». Однако совсем недавно 43-летней Скулкиной удалось совершить подвиг — она похудела сразу на 11 килограммов.

Теперь актриса с удовольствием демонстрирует свою «обновленную» фигуру. Так, на днях звезда телеэкранов опубликовала у себя в Instagram короткое видео со съемочной площадки Comedy Woman, где она исполнила зажигательный танец со своей коллегой по шоу — Екатериной Варнавой. Причем для выступления Скулкина выбрала обтягивающий черный латексный костюм, подчеркивающий все изгибы ее тела.

«Нуууууу…раз уж многим так понравились наши танцы…то вот! То были танцы на расслабоне, а сейчас- на работе с @kativarnava», — подписала ролик актриса.

Поклонники по достоинству оценили новую фигуру Скулкиной и не поскупились на многочисленные комплименты.

Комментарии
www.instagram.com/eskulkina/

«Скулкина похудела и выглядит шикарно», «Бомба!», «Огонь! Секси! Будешь, Кать, играть теперь сексуальных красоток!!!!», «Какая же Катерина стройная, даже неприлично», «Скулкина как похудела!», — отметили подписчики в комментариях.

Вам может быть интересно:

Екатерина Варнава на одной ТВ-рекламе зарабатывает почти 2 млн рублей Собчак снимается в рекламе за 6 миллионов, Шукшина - за 16, а Шнуров - аж за 30 Виктория Дайнеко налегает на бургеры и не боится располнеть

Тэги:

Comedy WomanЕкатерина ВарнаваЕкатерина Скулкиналатексстройная фигура
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Похудевшая Скулкина зажигательно станцевала в латексном костюме
Интересно?
Поделись с друзьями: