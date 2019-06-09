Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев

Голливудская актриса Анджелина Джоли известна тем, что объездила множество стран третьего мира и неоднократно оказывала помощь тем, кто в ней нуждается. Накануне она посетила Венесуэлу. Ее поездка рассчитана на два дня, пишет «Комсомольская Правда».
Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии. Для официальной встречи актриса также подготовила торжественную речь и пообщалась с президентом Колумбии Иваном Дуке. Они обсудили различные способы, которые помогли бы преодолеть сложившийся в стране кризис.
Почти на всех снимках, где голливудская звезда общается с беженцами, искренне улыбается. Но при этом в глаза бросается совсем другое – худоба Джоли. На встречу она приехала в длинном свободном платье, которое почти все закрывает. Однако руки актрисы хорошо видны – они крайне худые и усеяны набухшими венами.
С момента расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли стала терять вес и приобрела болезненный вид. Фото с ее поездки в лагерь беженцев стали еще одним поводом для слухов, что у актрисы диагностировали серьезное заболевание. Одним недугом она уже страдает — параличом Белла, который негативно влияет на мышцы лица.
В конце апреля стало известно, что она написала завещание. Ее вес в тот момент опустится до отметки в 42 килограмма.