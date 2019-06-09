Мать Тимати упрекнули в отсутствии фотографий беременной Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юносова – популярный блогер в Instagram. На страницу женщины подписаны 3 миллиона человек. Симона помогает звездному сыну в воспитании дочери от модели Алены Шишковой – 5-летней Алисы. Женщина рассказывает смешные истории из жизни ребенка и дает мудрые советы.

Вот и на этот раз Симона опубликовала видео с репетиции Алисы. Женщина пожелала удачи юным артистам в предстоящем выступлении.

«Последние приготовления, последние хулиганские выходки, и через несколько часов вы не узнаете своих детей! Они будут красивые, сосредоточенные и одухотворённые. Сцена дисциплинирует и заряжает артистическим вирусом. Удачи ребятам и педагогам, а нам, зрителям – удовольствия и адекватности в оценках происходящего!» – написала Симона.

Однако подписчики в ответ на пост засыпали мать знаменитого рэпера вопросами. Фанатов интересовало, почему Симона Юнусова не публикует снимки с Анастасией Решетовой, которая скоро родит ей еще одного внука. Некоторые фолловеры решили, что причина отсутствия совместных фотографий кроется в натянутых отношениях с будущей снохой.

«Выложите что-нибудь с Решетовой. Вы вообще бываете с ней? Она как бы уже часть семьи»; «Ну мне лично было бы обидно, если бы всё внимание свекрови было зациклено на первой внучке»; «Раз уж они ведут Инстаграм, выставляя свою жизнь напоказ, почему бы и для Насти не уделить пост о её прекрасном положении? Ведь это не так сложно», – высказали свое мнение подписчики Симоны.

Напомним, 5 июня модель Анастасия Решетова, наконец, подтвердила слухи о своем интересном положении. Девушка разместила откровенное фото, показав округлившийся живот. Модель рассказала, что устала прятаться и скрывать беременность. Пол ребенка модель предпочла пока держать в секрете.