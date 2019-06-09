Юлия Пересильд оценила ретро-образ Юлии Снигирь в мини-платье Celine

Юлия Снигирь совсем недавно вернулась из поездки в Азербайджан, где она отдыхала в одном из популярных санаториев. Путешествие пошло актрисе явно на пользу, и теперь она с новыми силами вернулась к работе.

В этот раз Снигирь приняла участие в новой фотосессии, где примерила ретро-образ. Стилисты выбрали для 36-летней актрисы объемное мини-платье от модного дома Celine и сделали ей пышную укладку. Образ звезды российских телеэкранов дополнили массивные серьги. Снимок из фотосессии Снигирь опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Автором модной фотосессии стала Соня Петрова.

Некоторые поклонники отметили под фотографией, что в таком ретро-образе Юлия напомнила им американскую певицу Лану Дель Рей. Многие также сделали актрисе множество комплиментов и похвалили за необычное перевоплощение.

«Лана Дель Рей», «Всегда такая лиричная, и вдруг перевоплощение, wow», «Офигенно! Отсылает к Эми Уайнхаус», «Прямо итальянская Дива», «Классный образ», «Бомба», — отметили подписчики.

Среди комментаторов отметилась также и Юлия Пересильд.

«О боже!!! Какая ты невероятная! Ой, как мне нравится!» — восхищенно написала актриса.