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Юлия Пересильд оценила ретро-образ Юлии Снигирь в мини-платье Celine

36-летняя актриса примерила амплуа дивы 60-х.

Юлия Пересильд оценила ретро-образ Юлии Снигирь в мини-платье Celine
Юлия Снигирь / Global look press

Юлия Снигирь совсем недавно вернулась из поездки в Азербайджан, где она отдыхала в одном из популярных санаториев. Путешествие пошло актрисе явно на пользу, и теперь она с новыми силами вернулась к работе.

В этот раз Снигирь приняла участие в новой фотосессии, где примерила ретро-образ. Стилисты выбрали для 36-летней актрисы объемное мини-платье от модного дома Celine и сделали ей пышную укладку. Образ звезды российских телеэкранов дополнили массивные серьги. Снимок из фотосессии Снигирь опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Автором модной фотосессии стала Соня Петрова.

Некоторые поклонники отметили под фотографией, что в таком ретро-образе Юлия напомнила им американскую певицу Лану Дель Рей. Многие также сделали актрисе множество комплиментов и похвалили за необычное перевоплощение.

«Лана Дель Рей», «Всегда такая лиричная, и вдруг перевоплощение, wow», «Офигенно! Отсылает к Эми Уайнхаус», «Прямо итальянская Дива», «Классный образ», «Бомба», — отметили подписчики.

Среди комментаторов отметилась также и Юлия Пересильд.

Комментарии
www.instagram.com/yuliasnigir/

«О боже!!! Какая ты невероятная! Ой, как мне нравится!» — восхищенно написала актриса.

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Тэги:

Лана Дель Рейретро-стильфотосессияЮлия ПересильдЮлия Снигирь
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Юлия Пересильд оценила ретро-образ Юлии Снигирь в мини-платье Celine
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