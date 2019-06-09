Поклонники попросили Алексея Воробьева говорить на русском языке

Популярный российский певец Алексей Воробьев несколько лет назад заключил контракт с американским сузыкальным продюсером и с тех пор выступал под псевдонимом Alex Sparrow, исполняя свои произведения на английском языке.

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Спустя некоторое время артист обжился в Шатах и даже приобрел недвижимость в Калифорнии. Неудивительно, что английский стал его основным языком и свои посты в социальных сетях он публиковал именно на нем. Под публикацией Алексей всегда оставляет перевод на русский, однако не все поклонники довольны, что певец ставит родной язык на второе место.

На днях Воробьев опубликовал пост на двух языках, в котором пожелал своим подписчикам вести насыщенную интересную жизнь.

«Пусть ваша книга будет полна разных событий! Забавных встреч, испытаний, побед и любви! Но главное, пишите такую историю, которую вам самим было бы интересно читать», — написал он.

Большая часть комментаторов поблагодарила артиста и отметила, что он сам является отличным примером для подражания, но некоторые фолловеры высказали недовольство по поводу использования английского языка.

«Алексей, вы же русский, почему посты всегда на английском», «вот тебе и «русский парень»», «Алексей, а почему бы не писать наоборот? Сначала на русском?», — написали в комментариях.