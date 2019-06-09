В цветах: внучка София Ротару снялась для портретного фото

Соня Евдокименко как и ее бабушка увлекается вокалом и музыкой.

Еще 30 мая внучка народной артистки СССР, советско и украинской эстрадной певицы Софии Ротару — Соня Евдокименко отпраздновала свое совершеннолетие. На вечеринке девушки присутствовали близкие друзья и родственники. Поздравить именинницу с днем рождения пришла и София Михайловна, которой в августе исполнится 72 года.

А буквально на днях внучка артистки приняла участие в новой портретной фотосессии. Одно из полюбившихся ей снимков 18-летняя Соня опубликовала на личной страничке в Instagram. Девушка позировала в одном из городских парков на фоне цветущих деревьев.

«Расскажи мне историю о цветах», — подписала фото Соня Евдокименко.

Напомним, что у девушки есть 25-летний брат Анатолий. У самой Софии Михайловны только один сын — Руслан, который подарил маме двух внуков.

Свежий снимок Сони за час набрал порядка тысячи отметок «Нравится». Ни для кого не секрет, что девушка как и ее бабушка увлекается музыкой и пением. София Михайловна полностью поддерживает свою внучку, которая любит путешествовать и открывать в себе новые грани.