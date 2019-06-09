«Вылитый дедушка»: Юдашкин показал младшего внука в бассейне

Валентин Юдашкин более 30 лет женат на Марине Юдашкиной. У пары есть единственная дочь Галина, которая подарила знаменитому модельеру двух внуков. Дизайнер признавался, что души не чает в малышах.

Несмотря на тяжелую болезнь, Валентин Юдашкин старается, как можно чаще видеться с детьми. Так, дизайнер опубликовал в Instagram фото младшего внука Аркадия. В кадре мальчик купается в бассейне.

«Вот мой красавец! У деда в гостях! Лето!», – написал кутюрье в профиле.

Снимок умилил подписчиков микроблога Юдашкина. Фолловеры дизайнера считают, что мальчик – копия знаменитого дедушки.

«Как на Вас похож, такой хорошенький»; «На Антошку похож из мультика»; «Ну, вылитый дед! Пусть будет такой же талантливый!»; «Домовенок Аркашик…Какой классный», – прокомментировали поклонники фото.

Напомним, дочь дизайнера Галина вышла замуж в 2014 году за внука актрисы Людмилы Максаковой Петра. У пары есть двое сыновей –5-летний Анатолий и Аркадий, который родился в марте 2018 года .