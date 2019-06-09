Рита Дакота зовет на дачу расстроенную Анну Седокову

Бывшая солистка «ВИА Гры», наблюдая за грядками и барбекю в блоге, сама захотела обзавестись загородным домом.

В Москве который день стоит настоящая летняя жара. В блогах звезды постоянно просят совета у коллег и подписчиков, как уберечь себя от палящих солнечных лучей. Самый проверенный и приятный способ – вырваться за город на дачу. Однако не у всех российских знаменитости она есть. К таковым относится певица Анна Седокова.

«А что делать, если у тебя нет дачи, но тебе на неё очень хочется. Как вы справляетесь с этой глобальной проблемой? Я впервые хочу отписаться от всех дачников с их «как же тут хорошо» — призналась в блоге исполнительница.

На ее зов тут же отреагировала коллега по сцене – певица Рита Дакота. Она пригласила Седокову к себе в загородный дом, где ее ждут прекрасные условия и вкусный стол.

«Езжай ко мне. У меня барбекю, бассейн, живые кролики… И от МКАДа всего 3 км» — написала бывшей солистке группы «ВИА Гра» Дакота.

Однако Седокова оставила столь заманчивое предложение без ответа. Чего не скажешь о поклонниках Анны, которые стали активно интересоваться, где именно ждут гостей.

Напомним, Анна Седокова не первый раз говорит о даче. Недавно она опубликовала фото, где поливала грядки. Правда, для этого певица выбрала довольно странную обувь – туфли на каблуках, из-за чего вызвала волну критики в свой адрес.