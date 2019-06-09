Похудевшая Дарья Мельникова опровергла слухи об анорексии

Новый снимок в Instagram Дарьи Мельниковой заставил поклонников поволноваться. Актриса позировала в платье бежевого оттенка. Стильный образ Дарья дополнила черным беретом. В микроблоге звезда рассказала о молодом русском дизайнере, наряд которого она выбрала для фотосессии. На снимках звезда сериала «Папины дочки» выглядит сильно похудевшей.

Подписчики были шокированы опубликованными кадрами. Некоторые стали интересоваться здоровьем актрисы.

«Дашенька, какая вы худая!», «Ни грамма жира. Не слишком ли?», «Очень изможденная», — написали фанаты в комментариях к снимку.

Дарья Мельникова успокоила фолловеров, заявив, что повода волноваться нет.

«Спасибо за беспокойство! Все в порядке!» – ответила актриса подписчикам.

Напомним, Дарья Мельникова стала невероятно популярной благодаря роли в сериале «Папины дочки». Героиня актрисы носила короткие волосы и бесформенную мальчиковую одежду. 27-летняя Дарья отличается от своей знаменитой героини, но иногда предпочитает эпатировать публику. Так, недавно актриса побрилась наголо. В браке с Артуром Смольяниновым Дарья воспитывает двоих сыновей. При этом актриса успевает играть в театре, сниматься в кино и посещать светские мероприятия.