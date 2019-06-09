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«С самым любимым человеком»: Устинья Малинина обратилась к маме

Дочка народного артиста России Александра Малинина поделилась свежим снимком в Instagram.

«С самым любимым человеком»: Устинья Малинина обратилась к маме
Устинья Малинина с мамой (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

18-летняя Устинья, как и ее папа, народный артист России Александр Малинин увлекается музыкой и вокалом. Девушка очень привязана к родителям и часто путешествует вместе с мамой и папой, делясь в Instagram фотоотчётами поездок. Несколькими часами ранее девушка опубликовала свежий кадр, на котором она запечатлена с 57-летней мамой. В комментариях Устинья обратилась к Эмме, назвав ее самым любимым человеком.

«С самым любимым человеком на земле», — отметила дочка певца.

Устинья Малинина с мамой Эммой Малининой
Устинья с мамой Эммой Малининой на прогулке (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

В кадре Устинья позирует в бело-голубом клетчатом пальто и полосатом платье. Образ девушки дополнили полусапожки на каблучке. А ее мама примерила практичные кроссовки на шнуровке, подобрав под них брючный костюм и белую блузу.

От музыканта Александра Малинина Эмма родила двойняшек — Фрола и Устинью. Избранница артиста легко нашла общий язык с будущей свекровью — Ангелиной Анатольевной. Именно она настояла на том, чтобы сын женился на Эмме. Настолько девушка понравилась маме певца.

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«С самым любимым человеком»: Устинья Малинина обратилась к маме
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