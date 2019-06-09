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Кортни Лав шокировала посетителей ресторана обращением с собакой

В числе гостей был известный комик Брайан Сафи.

Кортни Лав шокировала посетителей ресторана обращением с собакой
Кортни Лав. Фото: globallookpress.com

Одна из самых известных вдов рок-сцены Кортни Лав шокировала посетителей одного из лос-анджелеских ресторанов обращением с собственной собакой.

На певицу пожаловался комик Брайан Сафи, известный по фильму «9-1-1». Он также был в ресторане и подробно изложил произошедшее в своем подкасте.

По словам комика, шпиц Кортни Лав совершенно не мог найти себе места — без конца лаял, натыкался на торшеры, причем певица никак не могла повлиять на пса.

Но наибольшее возмущение вызвал не неугомонный шпиц, а его хозяйка. Когда Лав принесли сахар, стевию и различные синтетические подсластители к кофе, она решила накормить ими собаку, передает Page Six.

Известно, что ксилит является токсичным для собак, он может вызвать судороги, печеночную недостаточность и смерть. Сафи не уточняет, был этот подсластитель среди тех, что принесли Лав.

Около десяти лет назад дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин Кобейн обвинила мать в том, что ее безрассудство стало причиной гибели их кота и собаки. Похоже, своего отношения к животным певица с тех пор не поменяла.

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Кортни ЛавКурт Кобейнсахарозаменительсобака
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Кортни Лав шокировала посетителей ресторана обращением с собакой
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