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В Сети обсуждают частные фото со свадьбы герцогов Сассекских

В Кенсингтонском дворце начато расследование.

В Сети обсуждают частные фото со свадьбы герцогов Сассекских
принц Гарри и Меган Маркл Фото: Globallookpress

Частные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, не предназначенные для посторонних глаз, стали появляться в социальных сетях. Компьютер их фотографа Алекса Любомирски был взломан, а снимки похищены.

За последние несколько дней несколько кадров со свадьбы Гарри и Меган в минувшем году стали публиковаться пользователями Twitter и Instagram. Фотографии выкладывали с пометкой «предварительный просмотр». Это вызвало немедленный отклик дворца.

«Безопасность оказалась под угрозой. Фотографии были украдены, а затем просочились в Сеть», — приводит The Sun слова источника.

Издание отмечает, что Кенсингтонский дворец объявил расследование, чтобы предотвратить дальнейшую утечку. Сообщается, что взлом произошел еще в сентябре, однако снимки начали появляться в интернете только несколько дней назад.

Отметим, 43-летний Любомирски был ассистентом знаменитого фотографа Марио Тестино, одного из любимых фотографов принцессы Дианы. Он родом из польской аристократической семьи, и именно его выбрали 34-летний Гарри и 37-летняя Меган для съемок их помолвки в декабре 2017 года, а также их майской свадьбы в прошлом году.

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Тэги:

Алекс ЛюбомирскиБританская королевская семьяМеган Марклпринц Гарри
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В Сети обсуждают частные фото со свадьбы герцогов Сассекских
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