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Названа причина отмены выступления «Машины времени» на Красной площади

Об этом рассказал лидер коллектива. Изменения в концерте праздника произошли не по желанию музыкантов.

Названа причина отмены выступления «Машины времени» на Красной площади
Андрей Макаревич Фото: globallookpress.com

В столице в честь Дня России на Красной площади состоится грандиозный концерт. Одним из его участников должна была быть группа «Машина времени». Согласно первоначальной программе, коллектив готовил для праздника две песни. Но сегодня, 9 июня, стало известно, что концерт состоится без участия «Машины времени».

По словам PR-менеджера группы Антона Чернина, выступление коллектива отменили в последний момент. Несколько ранее об этом говорил и сам Макаревич. Он отметил, что это случилось вовсе не из-за желания музыкантов. Лидер коллектива полагал, что  кто-то кому-то позвонил и ситуация изменилась.

Радиостанции «Говорит Москва» стала известна официальная причина отмена выступления «Машины времени». Организаторы сообщили Андрею Макаревичу, что программа праздничного концерта изменилась.

«Они сказали, что по-другому сверстали программу», — сказал солист «Машины времени».

Напомним, в этом году легендарный коллектив отмечает полвека с момента основания. В честь важной даты «Машина времени» планирует большой тур по всей стране. Один из первых концертов состоится в столице.

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Тэги:

"Машина времени"Андрей Макаревичгруппа «Машина времени»День Россииотмена выступления
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Названа причина отмены выступления «Машины времени» на Красной площади
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