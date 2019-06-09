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«Ты крутая»: Лобода поблагодарила Рудковскую за поддержку

Украинская исполнительница обратилась к музыкальному продюсеру в Instagram.

«Ты крутая»: Лобода поблагодарила Рудковскую за поддержку
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 44-летняя Яна Рудковская — опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена с Димой Биланом. Снимок был сделан на музыкальной премии «МУЗ-ТВ». В комментариях бизнесвумен похвалила украинскую исполнительницу и наставницу вокального проекта «Голос. Дети» Светлану Лободу, отметив, что артистка на протяжении всего года упорно работала и заслужила заветную «тарелочку» церемонии награждения.

«Светочка весь год рвала и, бесспорно, лучшая певица года! Так как теперь, чтобы быть суперартистом, нужно держать руку на пульсе и быть в топе не только на радио, но и на всех музыкальных площадках в интернете! Светин «суперсет» — однозначно лучшее из сетов, что я видела за всю историю премий!» — добавила Яна Рудковская.

К слову, сама Светлана Лобода не смогла смолчать после похвалы Яны Рудковской, поблагодарив супругу Евгения Плющенко за поддержку. Также исполнительница назвала музыкального продюсера крутой.

«Ты крутая!! Спасибо за поддержку, дорогая!» — обратилась к Яне Светлана Лобода.

Светлана Лобода обратилась к Рудковской
Лобода считает Яну Рудковскую крутой (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Музыкальный продюсер отметила, что она дружит с Димой Биланом уже пятнадцать лет. И в новом сезоне готовы снова удивить своих поклонников «чем-то особенным». Однако раскрывать все карты Яна Рудковская не стала.

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Тэги:

Дима БиланПремия МУЗ ТВ 2019Светлана ЛободаЯна Рудковская
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«Ты крутая»: Лобода поблагодарила Рудковскую за поддержку
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