«Это не грусть»: многодетная Барановская пожаловалась на усталость

Еще 3 июня Юлия Барановская отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. От экс-возлюбленного футболиста Андрея Аршавина она родила троих детей: старшему сыну Артему уже исполнилось тринадцать лет, дочери Яне — одиннадцать лет, а младшему сыну Арсению шесть лет. Как и его отец малыш увлекается футболом и занимается в детской академии «Барселона». Дочка Юлии выбрала для себя танцы. По словам телеведущей, она во всем поддерживает детей.

Несколькими часами ранее Барановская опубликовала свежее селфи. Юлия рассказала, что в последнее время поклонники все чаще стали спрашивать о том, чем вызвана грусть в ее глазах. Однако сама Юлия утверждает, что причиной всему накопившаяся усталость.

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Барановская ведет шоу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном и программу «Модный приговор» с соведущим Александром Васильевым на Первом канале. Также она старается не забывать о своих родительских обязанностях.

«Вы часто в своих комментариях пишите и переживаете, что глаза у меня грустные… Это не грусть, а просто усталость… скопилась!!! Спасибо за ваше беспокойство и внимание», — отметила Юлия.

Телеведущая не скрывает: она рада тому, что ее экс-возлюбленный Андрей Аршавин решил наладить отношения с детьми. При этом Барановская подметила, что о воссоединении с бывшим избранником не может быть и речи.