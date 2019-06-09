Мелания Трамп спустила на платье для встречи с принцем Уэльским более 8000 долларов

Мелания Трамп вместе со своим мужем, главой Белого дома Дональдом Трампом провела несколько официальных встреч с правительством Великобритании. Первая леди блистала в Лондоне, предпочитая сдержанные и элегантные образы дорогих брендов. По данным Daily Mail Мелания Трамп потратила на своей гардероб более 165 тысяч долларов.

Так, на прием в честь принца Уэльского и герцогини Корнуольской Мелания Трамп пришла в эффектном алом наряде. Комбинированное шифоновое платье-кейп от Givenchy обошлось супруге Дональда Трампа в 8 340 долларов.

Мелания разместила фотографию с официального приема, поблагодарив американского посла Роберта Вуд Джонсона и его супругу за организацию торжества в резиденции американского посольства.

«Спасибо послу Джонсону и миссис Джонсон за то, что приняли принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую, президента и меня в Уинфилд-Хаусе. Прекрасный вечер, чтобы отпраздновать дружбу между Великобританией и США», – написала Мелания в Instagram.

«Первая леди моды!», – восхищенно прокомментировали подписчики супруги Дональда Трампа. По мнению фолловеров экс-модели, наряды, в которых Мелания Трамп посетила Лондон, были необыкновенно стильными и утонченными.