Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Известный продюсер до сих пор находится в реанимации.

Бари Алибасов все еще проходит лечение в отделении токсикореанимации института Склифосовского. По словам врачей, его состояние остается тяжелым, пишут «РИА Новости». Температура пациента сейчас в норме — находится на отметке 36,6.

Бари Алибасов несколько дней назад по ошибке выпил средство для очистки труб. Он перепутал его с газированным напитком. В этот момент продюсер получил множественные ожоги внутренних органов. По словам сына Алибасова, врачам удалось справиться с повреждениями дыхательных путей.

После этого инцидента семья продюсера собирается обратиться в суд на производителя этого химического средства. Такую идею поддержал и солист группы «На-На» Владимир Политов. Он уверен, что бутылку со средством для очистки труб легко спутать с газированным напитком, если не видеть надпись на бутылке. Ее также не выдает ни цвет, ни запах.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Бари Алибасов из-за серьезных ожогов не может даже самостоятельно дышать, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако сын продюсера эту информацию опроверг.