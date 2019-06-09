Средний сын Дэвида Бекхэма копирует стиль отца

Средний сын Виктории и Дэвида Бекхэма ищет свой стиль и, похоже, в качестве примера для подражания выбрал своего известного отца. 16-летний Ромео Джеймс выбрал заметный аксессуар, как когда-то Дэвид.

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Знаменитое семейство посетило музыкальный фестиваль Capital FM в британской столице. Ромео надел обычную толстовку с капюшоном и бейсболку, но от внимания поклонников не смогло укрыться, что он надел точно такие же серьги, как у отца — небольшие плоские серебряные кольца в обоих ушах.

Daily Mail напоминает, что футболист является большим поклонником этого аксессуара и у него уже скопилась значительная коллекция серег, в числе которых экземпляры с камнями чистой воды. Такой шик подростку пока не близок, но он с удовольствием перенял привычку звездного отца дополнять любой комплект одежды парой заметных сережек.

Стоит отметить, что на мероприятии была и младшая дочь Бекхэмов — восьмилетняя Харпер Севен. Девочка была в стильном платье с цветочном принтом, повязке на голове и грубых ботинках от Dr. Martens.