НОВОСТИ

Средний сын Дэвида Бекхэма копирует стиль отца

Ромео старается произвести впечатление на девушку.

Средний сын Дэвида Бекхэма копирует стиль отца
Ромео Бекхэм Фото: Eastnews

Средний сын Виктории и Дэвида Бекхэма ищет свой стиль и, похоже, в качестве примера для подражания выбрал своего известного отца. 16-летний Ромео Джеймс выбрал заметный аксессуар, как когда-то Дэвид.

Знаменитое семейство посетило музыкальный фестиваль Capital FM в британской столице. Ромео надел обычную толстовку с капюшоном и бейсболку, но от внимания поклонников не смогло укрыться, что он надел точно такие же серьги, как у отца — небольшие плоские серебряные кольца в обоих ушах.

Daily Mail напоминает, что футболист является большим поклонником этого аксессуара и у него уже скопилась значительная коллекция серег, в числе которых экземпляры с камнями чистой воды. Такой шик подростку пока не близок, но он с удовольствием перенял привычку звездного отца дополнять любой комплект одежды парой заметных сережек.

Стоит отметить, что на мероприятии была и младшая дочь Бекхэмов — восьмилетняя Харпер Севен. Девочка была в стильном платье с цветочном принтом, повязке на голове и грубых ботинках от Dr. Martens.

Вам может быть интересно:

Подружка Бруклина Бекхэма рекламирует одежду его матери Назло хейтерам Бекхэм снова поцеловал дочь в губы Лаконичный крой: Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев

Тэги:

Дэвид Бекхэмзвездный стильРомео Бекхэм
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Средний сын Дэвида Бекхэма копирует стиль отца
Интересно?
Поделись с друзьями: