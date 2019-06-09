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Анастасия Волочкова станцевала в крутящейся клетке без страховки

Балерина рассказала, что сильно испугалась во время выступления.

Анастасия Волочкова станцевала в крутящейся клетке без страховки
Анастасия Волочкова. globallookpress.com

Анастасия Волочкова показала новый танцевальный номер. 43-летняя балерина находится на гастролях в Анапе, где исполнила сложные пируэты, а также села на шпагат в клетке на высоте более 20 метров. По словам балерины, ей было страшно и одновременно интересно попробовать новый трюк. Своими впечатлениями звезда поделилась в Instagram, пригласив поклонников на премьеру спектакля «Балерина и Клоун» и пообещав повторить экстремальное выступление.

«Я это сделала! Это было завораживающе! Но, поверьте, так страшно было на такой высоте, в темноте и в крутящейся клетке!» – рассказала знаменитость подписчикам.

 

Комментарии к своему сообщению звезда предусмотрительно закрыла. Анастасию Волочкову часто критикуют за неуместные, по мнению хейтеров, шпагаты. Пользователи Сети считают, что знаменитость делает это слишком вульгарно.

Ранее Анастасия Волочкова рассказывала о подготовке номера. Звезда призналась, что репетировала по шесть часов в день. Балерина также сообщила, что танцевала в клетке на высоте без страховки.

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Анастасия Волочкова станцевала в крутящейся клетке без страховки
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