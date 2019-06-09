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Курковой на съемках фильма Козловского помогает пушистый друг

Режиссер и актеры картины детали будущего кино пока не раскрывают.

Курковой на съемках фильма Козловского помогает пушистый друг
Равшана Куркова Фото: globallookpress.com

Данила Козловский сейчас работает на съемочной площадке картины «Когда падали аисты». В этот раз актер занял кресло режиссера. Для работы он собрал по-настоящему звездную команду, среди которых Оксана Акиньшина, Николай Козак, Равшана Куркова и другие артисты.

В своем блоге Данила Козловский ранее опубликовал видео, где он перед началом съемок, по сложившейся традиции, разбил тарелку, где прописаны все участники процесса, о штатив. О начале работы над картиной стало известно 19 мая.

Спустя почти месяц Равшана Куркова опубликовала первое фото с площадки. Своим снимком она, как и режиссер, не стала раскрывать детали будущего фильма. Актриса лишь сказала, что в этот раз ей крупно повезло – к актерскому вагончику шел прекрасный подарок.

«На съёмках фильма «Когда падали аисты» у меня актерский вагончик мечты – к нему прилагается такой вот чудесный добряк Яша», – написала Куркова в своем блоге.

О дате премьеры фильма Данила Козловский не говорил. Однако на сайте «КиноПоиска» указано, что «Когда падали аисты» выйдут в прокат в начале октября будущего года. Отметим, ранее ТАСС сообщал, что Козловский и еще несколько отечественных режиссеров обращались в Московскую кинокомиссию, у которой просили оказать содействие в проведении съемок. Учреждение эти заявки одобрило.

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Курковой на съемках фильма Козловского помогает пушистый друг
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